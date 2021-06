Wohnungsbau : Kreis Pinneberg und Hamburg: Adlershorst investiert 67 Millionen Euro

Im Kreis Pinneberg stellt Adlershorst 2021 Neubauprojekte in Elmshorn und Quickborn fertig. Modernisierungen werden in Wedel, Elmshorn und Bönningstedt abgeschlossen.

Kreis Pinneberg | 212 Wohnungen will die Baugenossenschaft Adlershorst noch in diesem Jahr im Kreis Pinneberg, in Norderstedt und neuerdings auch in Hamburg fertigstellen oder erwerben. 193 weitere sollen es 2022 sein. „Damit kommt 30 Prozent der gesamten Fertigstellungen innerhalb des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen von Adlershorst. Das ist außergewöhnlich ...

