Ukraine-Krieg : Betreuung für Geflüchtete: Kreis Pinneberg sucht Ehrenamtliche und pensionierte Lehrer

Der Kreis Pinneberg will sich darum kümmern, dass geflüchtete Kinder und Jugendliche in Schulen, Kitas und weiteren Einrichtungen betreut werden können. Dafür braucht es weiteres Personal.

Kreis Pinneberg | 500 Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten, sind bisher im Kreis Pinneberg angekommen. In den nächsten Tagen und Wochen dürften es noch deutlich mehr werden. Viele von ihnen sind Kinder und Jugendliche. Sie müssen betreut werden. Nicht nur seelisch oder mit einem Dach über dem Kopf, sondern auch in Kitas und Schulen. Daran arbeitet der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.