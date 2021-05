Haushalt : Kreis Pinneberg steuert auf ein Minus von vier Millionen Euro zu

Die Kommunen sind klamm, der Kreis hat hohe Rücklagen. Deshalb geht es im Kreistag um eine Senkung der Kreisumlage.

Kreis Pinneberg | Es geht am 19. Mai im Pinneberger Kreistag um sehr viel Geld. Im Dezember hatten die Fraktionen – coronabedingt – nur einen Basishaushalt für die Jahre 2021/2022 beschlossen und die Beratungen für die meisten kostspieligen Ausgaben ins neue Jahr verschoben. In der Hoffnung, dass dann ein Kreistag in Präsenz möglich sein würde. Das geht am Mittwoch wie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.