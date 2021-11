Mobbing und Medienkonsum : Kreis Pinneberg stärkt Gewaltprävention an Schulen

Bis 2015 standen für die Angebote 300.000 Euro jährlich bereit. Der Jugendhilfeausschuss hat das Budget aufgestockt. 500.000 Euro können nun in die Gewaltprävention gesteckt werden.

Kreis Pinneberg | Es wird gemobbt, rassistisch beleidigt oder Medien ungefiltert konsumiert. Sowohl in der Klasse als auch auf dem Schulhof oder in Chats – und das bereits im Grundschulalter. Gründe, warum es Gewaltprävention für Kinder und Jugendliche braucht, gibt es genug. Der Jugendhilfeausschuss des Kreises Pinneberg hat deshalb nochmal Geld in die Hand genomme...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.