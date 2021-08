Kreis Pinneberg : Kooperation mit Berufsschulen: Kreis bietet Impfaktion für die Schüler an

Die erste Impf-Runde für die Schüler der Berufsschulen in Pinneberg und Elmshorn ist bereits durch: Am 5. August holten sich insgesamt 165 von ihnen den Piks in den Impfzentren des Kreises ab.

