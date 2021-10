Corona im Kreis Pinneberg : Wann Sie in Quarantäne müssen – und wann nicht

Die Infektionszahlen in der Region steigen. Wer sich Infiziert oder enge Kontaktperson ist, muss in Quarantäne. Doch es gibt bestimmte Kriterien – und Ausnahmen.

Kreis Pinneberg | Deutschlandweit ziehen die Corona-Infektionszahlen wieder an. Der Kreis Pinneberg ist da keine Ausnahme. Das liegt laut Kreispressesprecherin Silke Linne vor allem an den Reiserückkehrern. Sind die erkrankt, geben sie das Virus in den Familien weiter. Dadurch ergeben sich Folgefälle. Auch im Privaten, in der Schule oder auf der Arbeit gebe es aber Inf...

