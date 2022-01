Corona im Kreis Pinneberg : Ab sofort buchbar: Termine für Booster-Impfung bei Regio-Kliniken

Nachdem das Angebot zwischen den Feiertagen sehr gut angenommen worden ist, bietet das Krankenhaus-Unternehmen erneut Impftermine in Elmshorn an. Los geht es bereits am Donnerstag (6. Januar).

Elmshorn | Die Regio-Kliniken im Kreis Pinneberg bieten an zwei Tagen Termine für eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus an. Die Termine können ab sofort online gebucht werden. Wie das Krankenhausunternehmen mitteilt, wird an den Donnerstagen (6. und 13. Januar) im Regio-Klinikum Elmshorn geimpft. Das Angebot richtet sich an Personen ab 30 Jahren, di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.