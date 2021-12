Kirche in Zeiten von Corona : Tipps für Kreis Pinneberg: So wird ein Weihnachtsgottesdienst zu Hause gefeiert

Mit einem „Weihnachtsgottesdienst zu Hause“ wollen die Pastoren Horst-Dieter Schultz und Norbert Dierks von der Heilig-Geist-Kirche es ermöglichen, dass Christen in kleinem Kreis oder als Einzelperson feiern können.

Pinneberg | Mit vielen anderen Christen in der Kirche singen und beten, sich mit Predigt und Orgelklängen auf das Weihnachtsfest einstimmen und Kraft schöpfen aus dem Wort Gottes und der Gemeinschaft. Das ist für viele auch dieses Jahr keine Option. In Pinneberg ist es jedoch vor Ort und für jeden möglich. Die Pastoren der Heilig-Geist-Kirchengemeinde in Pinneber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.