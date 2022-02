Kreis Pinneberg : 12 Millionen Euro für Kommunen: SPD will Kreisumlage senken

Weil für den Doppelhaushalt 2021/2022 unterm Strich überraschend ein deutliches Millionen-Plus steht, will die SPD die Kreisumlage senken. Das könnte ordentlich Geld in die kommunalen Kassen spülen.

Kreis Pinneberg | Zwölf Millionen Euro, rechnet Hans-Peter Stahl vor. Um so viel würden die Städte und Gemeinden im Kreis Pinneberg entlastet, wenn die Kreisumlage um 2,5 Prozentpunkte gesenkt würde. Das will die SPD für den Nachtragshaushalt, der am 27. April verabschiedet werden soll, beantragen. Grund dafür sind überraschende und so nicht vorhergesehene Einnahmen...

