Bauen im Kreis Pinneberg : Rossmanns Online-Diskussion mit Stegner und von Rüden

Digital zu Gast sind bei dem SPD-Bundestagsabgeordneten unter anderem Ralf Stegner und Halstenbeks Bürgermeister Claudius von Rüden.

Kreis Pinneberg | Fragen rund ums Thema Bauen will der Kreis Pinneberger Bundestagsabgeordnete Ernst Dieter Rossmann (SPD) am Dienstag (25. Mai) in seiner nächsten aktuellen Online-Stunde mit seinen Gästen diskutieren. Ab 18 Uhr geht es um Fragen wie: Wie kann angesichts von steigenden Mieten und explodierenden Baulandpreisen mehr günstiger Wohnraum geschaffen werden? ...

