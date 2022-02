Kreis Pinneberg : Vorfälle häufen sich: Warnung vor Anrufen durch falsche Polizisten

Die Betrüger geben sich am Telefon als Beamte aus. Vor allem ältere Menschen werden angerufen. In den vergangenen Tagen auch wieder im Kreis Pinneberg.

Kreis Pinneberg | In den vergangenen Tagen sind Menschen im Kreis Pinneberg von falschen Polizisten angerufen worden. Allein in Holm haben es die Betrüger am Mittwoch (23. Februar) und Donnerstag (24. Februar) dreimal probiert. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Am Mittwochabend ist ein 85-Jähriger aus Holm von einem falschen Polizisten aus Ahrensburg ...

