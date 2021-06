Kreis Pinneberg : Beratungsstelle Frau und Beruf bietet Onlineveranstaltung

Die Veranstaltung mit anschließender Einzelberatung richtet sich an Berufsrückkehrerinnen und Frauen mit dem Wunsch nach neuer beruflicher Orientierung.

Kreis Pinneberg | Die Beratungsstelle Frau und Beruf der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg (WEP) bietet am Mittwoch (23 Juni) vormittags und nachmittags jeweils eine kostenlose Online-Infoveranstaltung an, die sich an Berufsrückkehrerinnen oder Frauen mit dem Wunsch nach einer neuen beruflichen Orientierung wendet. Das einstündig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.