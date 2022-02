Kreis Pinneberg : Nachfrage nach Gewerbeflächen übersteigt das Angebot

Der Kreis Pinneberg ist als Standort insbesondere wegen seiner Autobahnanbindung sehr beliebt bei Unternehmen. Doch die Gewerbeflächen sind rar gesät.

Kreis Pinneberg | Die Gewerbeflächen im Kreis Pinneberg sind heiß begehrt. So begehrt, dass die Nachfrage teilweise nicht bedient werden könne, so Harald Schroers von der Wirtschaftsförderungs-und Entwicklungsgesellschaft (WEP) des Kreises Pinneberg. Abwanderungspotenzial durch kleine Flächen Das zentrale Problem: Flächen ab einer Größe von zwei Hektar fehlen, so...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.