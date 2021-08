Corona im Kreis Pinneberg : Kurz vor Ende der Impfzentren: Nachfrage steigt deutlich an

Ab dem 6. September sind Erstimpfungen in den Impfzentren zwar noch möglich, die Zweitimpfung muss dann aber der Betriebs- oder Hausarzt verabreichen. Das Interesse an Terminen ist groß.

Kreis Pinneberg | Der letzte Betriebsmonat ist für die beiden Corona-Impfzentren im Kreis Pinneberg angebrochen. Nur noch bis zum Wahlsonntag, dem 26. September, haben das Impfzentrum in Elmshorn und das Impfzentrum in Prisdorf geöffnet. Wer sich noch Erst- und Zweitimpfung gegen das Coronavirus dort abholen will, hat jetzt neuerdings doch noch die Möglichkeit dazu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.