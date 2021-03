Notbremse im Kreis Pinneberg : Kritik an drastischen Corona-Beschränkungen für Kinder- und Freizeit-Sport

Sehr zum Ärger von KSV-Geschäftsführer Karsten Tiedemann werden zeitnah im Kreisgebiet strengere Regeln gelten.

Kreis Pinneberg | Viele strahlende Kinderaugen sahen die Jugendtrainer in den vergangenen drei Wochen. Seit den Corona-Lockerungen, die zum 8. März in Kraft traten, dürfen Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahrs in 20er-Gruppen sowie Jugendliche und Erwachsene in Zehner-Gruppen unter freiem Himmel kontaktfrei trainieren. Doch damit soll es im Kreis Pinneberg a...

