Krebsvorsorge Kreis Pinneberg : Krankenkasse kritisiert: Früherkennung wird zu wenig in Anspruch genommen

Ab 45 zur Krebsvorsorge zu gehen, ist doch Pflichtprogramm. Oder? Im Kreis Pinneberg scheinen das viele Menschen anders zu sehen. Dabei verbessert die Früherkennung die Chance auf eine Heilung enorm.

Kreis Pinneberg | Am Freitag (4. Februar) ist Weltkrebstag. Die Aok Nordwest nimmt das für einen Apell an die Kreis Pinneberger zum Anlass: „Ausgefallene Termine zur Krebsvorsorge wegen der anhaltenden Corona-Pandemie sollten schnellstens nachgeholt werden“, so Serviceregionsleiter Reinhar Wunsch. Denn durch eine frühe Diagnose mittels der kostenlosen Krebsvorsorge bes...

