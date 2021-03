Corona-Beschlüsse : Einzelhandel auf, Kitas und Schulen zu: Frust bei Eltern im Kreis Pinneberg

Der Einzelhandel darf am 8. März seine Türen öffnen, doch weitere Öffnungen bei Schulen und Kitas gibt es vorerst nicht.

Kreis Pinneberg | Erleichterung bei den Einzelhändlern, Frust bei Eltern und Kindern. Die Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens in Sachen Lockerung der Corona-Beschränkungen sorgen für unterschiedliche Reaktionen. Während in Schleswig-Holstein der Einzelhandel am Montag (8. März) wieder öffnen darf, gibt es bei Schulen und Kitas vorerst keine weiteren Lockerungen. So ...

