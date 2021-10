Am 16. Oktober : Kfz-Anmeldung in der Zulassungsstelle Kreis Pinneberg am Sonnabend möglich

Termine sind ab sofort online buchbar. Dass die am Wochenende möglich sind, hat nach wie vor etwas mit der Corona-Pandemie zu tun.

Elmshorn | In den vergangenen Monaten hat die Kfz-Zulassungsstelle Kreis Pinneberg in Elmshorn immer mal wieder sonnabends geöffnet. Das kam gut an. Am Sonnabend (16. Oktober) ist es deshalb möglich, sein Auto an-, ab- oder umzumelden. Die Termine hierfür können ab sofort online gebucht werden. Dass die Zulassungsstelle extra sonnabends aufmacht, ist dabei ni...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.