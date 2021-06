Landtagswahl 2022 : Kreis Pinneberg: Kai Vogel kandidiert erneut für den Landtag

Der SPD-Landtagsabgeordnete will erneut das Direktmandat für Pinneberg, Halstenbek und Schenefeld holen.

Kreis Pinneberg | Der SPD-Landtagsabgeordnete Kai Vogel will am 8. Mai 2022 erneut für den Kieler Landtag kandidieren. Der ehemalige stellvertretende Schulleiter vertritt als direkt gewählter Abgeordneter seit 2012 Pinneberg, Halstenbek und Schenefeld in Kiel. Einsatz für Mobilitätswende und Schulen Wichtige Themen im Wahlkampf sind für Vogel die Mobilitätswende,...

