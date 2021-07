Kreis Pinneberg : In diesen Orten gibt es Grillfleisch aus dem Automaten

Wer sonntags spontan den Grill anwerfen möchte, kann jetzt auch rund um die Uhr Steaks, Würstchen und Co. bekommen. Mehrere Anbieter aus der Region haben das Grillfleisch in ihren Hofautomaten im Angebot.

Kreis Pinneberg | Sommer, Sonne, Grillzeit – angesichts laufender Fußball-EM und gesunkener Corona-Zahlen nutzen viele im Kreis Pinneberg die lauen Abende für einen gemütlichen mit Freunden. Für alle, die auch mal spontan am Sonntag oder an einem Feiertag den Grill anwerfen wollen, bieten jetzt Bauernhöfe und Geschäfte rund um die Uhr Grillfleisch im Automaten an. Das ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.