Kreis Pinneberg : Grüne zeigen sich beim Auftakt für Bundestagswahlkampf kämpferisch

Direktkandidat Jens Herrndorff greift die CDU an und plant mit prominenten Gästen eine Tour durchs Kreisgebiet. Höhepunkt ist der Besuch von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.

Kreis Pinneberg | Bei ihrem Wahlkampfauftakt in der vergangenen Woche haben sich die Kreis-Grünen kämpferisch gezeigt. Auf der Schlossinsel in Barmstedt, der Heimatstadt des Direktkandidaten Jens Herrndorff, griff dieser die derzeitige Regierung an: „Insbesondere die CDU hatte in den letzten 16 Jahren mehr als genug Chancen, die Zukunft für die Menschen in unserem Land...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.