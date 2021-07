Kreis Pinneberg : Fridays for Future organisiert Klima-Camp auf Drosteiplatz

Das Camp soll vom 5. bis zum 12. Juli auf dem Pinneberger Drosteiplatz stehen.

Kreis Pinneberg | Eine Woche lang schlägt die Fridays-for-Future-Bewegung aus dem Kreis Pinneberg ihr Klimacamp auf dem Drosteiplatz in Pinneberg auf. Vom 5. bis 12. Juli will die Organisation unter anderem ein Klimaprogramm ausarbeiten, eine Müllsammel-Aktion starten und Bandabende veranstalten. Höhepunkt ist eine Fahrrad-Demonstration am Freitag, 9. Juli, ab 16 Uhr. ...

