Kreis Pinneberg : Mit Schläuchen als Schlinge: Tangstedter Feuerwehr zieht Kuh aus Gülletank

20 Einsatzkräfte halfen dem 250 Kilogramm schweren Jungtier aus der misslichen Lage. Das Gewicht begünstigte die Rettung. Eine ausgewachsene Kuh ist deutlich schwerer.

Tangstedt | Kuh in Not: Dem umsichtigen Einsatz der Feuerwehr Tangstedt und wohl einigen glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass eine Kuh schnell und unverletzt am Mittwoch (19. Mai) aus einem Gülletank gerettet werden konnte, wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilte. Jungtier in Gülletank Um 14.59 Uhr wurde die Tangstedter Feuerwehr am Mittwochnachm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.