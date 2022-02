Notrufe während Corona : Kreis Pinneberg: Ein früher Anruf beim Rettungsdienst kann Leben retten

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Notrufe deutlich zurückgegangen, so die AOK Nordwest. Aus Angst vor Ansteckung im Krankenhaus und Unwissenheit über Symptome zögern viele Betroffene die 112 zu wählen.

Kreis Pinneberg | In den beiden Corona-Jahren sind die Notfallbehandlungen in Schleswig-Holstein deutlich zurückgegangen: Bei Schlaganfällen um zwölf Prozent zwischen Oktober 2020 und Januar 2021, bei Herzinfarkten ist sogar ein Rückgang um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu sehen. Für die AOK Nordwest ein Grund, auch an die Menschen im Kreis Pinneberg zu appellier...

