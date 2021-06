Kreis Pinneberg : Das sind die Pläne von Helgolands neuem Tourismusdirektor

Über 30 Jahre lang hat Stephan Hauke in Neuseeland gearbeitet. Jetzt will er auf der Hochseeinsel in der Nordsee unter anderem den Wassersport stärken.

Kreis Pinneberg | Helgoland hat nun auch offiziell einen neuen Tourismusdirektor. In beratender Funktion hatte Stephan Hauke bereits seit November die Gelegenheit, die Insel kennenzulernen. Jetzt wurde er von der Gemeinde auch offiziell bestätigt, nachdem sein Vorgänger Lars Johannson sich entschieden hat, beruflich neue Wege zu gehen. 30 Jahre Neuseeland Hauke k...

