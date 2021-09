Unwetter im Kreis Pinneberg : Unruhige Nacht erwartet: Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen

Ein Tief zieht von der Nordsee in die Deutsche Bucht und entwickelt sich zu einem Sturmtief. Der Kreis Pinneberg liegt auf dessen Weg.

Avatar_shz von Christian Uthoff

29. September 2021, 12:05 Uhr

Kreis Pinneberg | Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwoch (29. September) eine amtliche Warnung vor Sturmböen im Kreis Pinneberg herausgegeben. Auch per Warnapp Nina wurden die Menschen im Kreis am Vormittag vor orkanartigen Böen in der Nacht zu Donnerstag (30. September) gewarnt.

Grund für das kommende Unwetter ist laut DWD ein Tief, das von der Nordsee in die Deutsche Bucht zieht und sich zu einem schweren Sturmtief entwickle. Schleswig-Holstein und der Kreis Pinneberg liegen direkt in dessen Bahn.

An der Nordseeküste muss bereits in der Nacht mit orkanartigen Böen (um 110 km/h) aus West gerechnet werden. An der Ostsee und im Binnenland – also unter anderem in den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Steinburg – sind ab der Nacht zeitweise Sturmböen (um 80 km/h) aus Südwest möglich. Auf die Gebiete an der Ostsee kommen am Morgen schwere Sturmböen (um 95 km/h) zu.

Die amtliche Warnung des DWD für den Kreis Pinneberg gilt nach derzeitigem Stand für die Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr.

