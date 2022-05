Harte Verhandlungen stehen an : Ab 1. Juli drohen Streiks im Bus-Verkehr im Kreis Pinneberg

Der Tarifvertrag im privaten Omnibusgewerbe läuft im Juni aus. Ab Juli drohen daher Streiks im Busverkehr im Kreis Pinneberg, betont Verdi und warnt: Der Tarifkonflikt könnte der härteste seit Jahrzehnten werden.

Elmshorn | Droht dem Kreis Pinneberg und Teilen Schleswig-Holsteins mitten in der 9-Euro-Ticket-Phase ein heftiger Streik im Bus-Verkehr? Davor warnt jetzt Verdi-Gewerkschaftssekretär Andreas Riedl in einer Pressemitteilung. Grund dafür: Laut Verdi endet am 30. Juni der Tarifvertrag mit dem Omnibusverband Nord (OVN). Komme es zu keiner Einigung, könne es ab dem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.