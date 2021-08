Impfzentren im Kreis Pinneberg : Fortschritt verlangsamt sich: 50 Prozent der Impfdosen bleiben ungenutzt

31.000 Dosen hätten von Mitte bis Ende Juli verimpft werden können. Es gab aber längst nicht so viele Interessenten.

Prisdorf/Elmshorn | Ob es nun an der vielbeschworenen Impfmüdigkeit oder an den Sommerferien liegt: Der Impf-Fortschritt verlangsamt sich bundesweit. Diese Entwicklung macht sich auch im Kreis Pinneberg bemerkbar. Allein vom 14. bis zum 31. Juli hätten in den beiden Impfzentren in Elmshorn und Prisdorf insgesamt über 31.000 Dosen verimpft werden können. Doch es kamen nur...

