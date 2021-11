Pinneberg : Kran wird abgebaut: Sperrung der Elmshorner Straße stadteinwärts

Am Freitag (5. November) wird die Elmshorner Straße auf der Höhe der Hausnummer 89, in der Nähe der Einmündung Berliner Straße, stadteinwärts nicht passierbar sein.

Pinneberg | Weil ein Kran auf einer Baustelle an der Elmshorner Straße abgebaut wird, muss am Freitag (5. November) die Straße auf der Höhe der Hausnummer 89, in der Nähe der Einmündung Berliner Straße, von 7 bis 19 Uhr für stadteinwärts fahrende Fahrzeuge gesperrt werden. Das teilt die Verwaltung mit. Der Verkehr werde mit Hilfe von Schildern über die Berline...

