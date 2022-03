Camping-Saison naht : Mehr Sicherheit: Kostenloses Wiegen für Wohnmobile in Elmshorn

Wissen Sie was Ihr Wohnmobil oder Wohnwagen auf die Waage bringt? Sollten Sie aber, denn davon hängt die Fahrsicherheit auf den Straßen ab.

Kreis Pinneberg | Bald ist Start in die Camping-Saison. Und damit alle sicher mit ihren Wohnmobilen und Wohnwagengespannen ans Ziel ihrer Träume kommen, sollte man wissen, was das Gefährt auf die Waage bringt. Deshalb lädt das Autobahn-Polizeirevier Elmshorn für Sonntag, 27. März, ab 9 Uhr zur kostenlosen Wiegeaktion „Sicher in die neue Campingsaison“. Kostenfreies ...

