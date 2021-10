Konzerte in Pinneberg : „La Rosignola“: Flöten und Orgel erklingen in Pinnebergs Christuskirche

Am Reformationswochenende wird in Pinneberg musikalisch Einiges geboten: In der Christuskirche ist das Blockflötenquartett „La Rosignola“ zu Gast.

Pinneberg | Das Hamburger Blockflötenquartett „La Rosignola“ gibt am Reformationstag ein Konzert in der Christuskirche in Pinneberg. Wie der Titel des Programms „Lieblingsstücke“ bereits verrät, spielen die vier Ensemblemitglieder allerhand Highlights aus ihrem Repertoire. Die Musikerinnen, die sich auf der Musikhochschule in Hamburg kennengelernt haben, spiel...

