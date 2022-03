Konzert : Kultur-Rückkehr nach Corona: Oliver Rau spielt wieder in Kummerfeld

Mit dem Duo Violinissimo treten Oliver Rau und sein Duopartner, der lettische Violinist Dainis Medjaniks, in der Kummerfelder Osterkirche auf. Der Kummerfelder Rau spielt seit Corona erstmals wieder in seinem Heimatdorf.

Kummerfeld | Obwohl es für den mittlerweile international renommierten Geiger Oliver Rau ein echtes Heimspiel ist, kommen die Kummerfelder nach zwei Jahren nun das erste Mal wieder in den Genuss seines Spiels: Als Duo Violinissimo tritt der junge Geiger gemeinsam mit seinem musikalischen Partner Dainis Medjaniks am Sonntag, 20. März, um 17 Uhr in der Osterkirche a...

