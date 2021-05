Kontaktverfolgung bei Corona : In Rellingen geht Luca auch ohne App und Smartphone

Im Rathaus werden ab 10. Mai Chips mit einem Code zum Einscannen rausgegeben. 2.000 hat die Bürgerstiftung besorgt.

Rellingen | Die Luca-App soll die Kontaktnachverfolgung zum Beispiel in der Gastronomie oder bei Veranstaltungen leichter machen: Wichtige Daten wie Ort und Aufenthaltsdauer werden über einen QR-Code per Smartphone erfasst und gespeichert, statt wie zuvor per Handzettel. Wird ein Corona-Verdachtsfall gemeldet, gibt es automatisch einen Alarm. Weiterlesen: Krei...

