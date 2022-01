Kreis Pinneberg : Kontakt mit einem Corona-Infizierten: Das müssen Sie beachten

Die Corona-Zahlen im Kreis Pinneberg explodieren und die Möglichkeit, mit einer infizierten Person in Kontakt zu kommen, ist groß. Was ist zu tun, wenn die Kollegin Corona-positiv ist? Wir erklären es.

Kreis Pinneberg | Mittlerweile hört man es überall: Ein Klassenlehrer hat sich infiziert, der Kollege ist positiv, die Disco musste wegen eines Corona-Falls schließen. Was bedeutet das für die Kontaktpersonen? Wir haben mögliche Szenarien aufgeschlüsselt. Im Büro: Meine Kollegin muss in häusliche Isolation Der DGUV rät in einem solchen Fall, alle Kontaktflächen, ...

