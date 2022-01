Hund misshandelt : Körperverletzung und Tierquälerei: Quickborner zu Geldstrafe verurteilt

Als seine Freundin ihn verließ, verfolgte er sie, attackierte sie und ihren Begleiter und quälte schließlich auch noch einen zwölf Wochen alten Hundewelpen. Dafür hat das Amtsgericht einen Quickborner verurteilt.

Pinneberg/Quickborn | „Wer tut einem kleinen Hundebaby so etwas an?“ Vor allem die Tierquälerei ließ Staatsanwältin Sandra Nehlep, in ihrer Itzehoer Behörde zuständig für Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, engagiert plädieren. Mit einem zwölf Wochen alten Hundewelpen, an den Läufen und der Schnauze mit Klebeband stramm gefesselt, fing für Nehlep das Verfahren an, das sic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.