Kursus im Kreis Pinneberg : Klimafit: Was jeder einzelne gegen den Klimawandel tun kann

Zwischen März und Mai können Interessierte an dem Kursus „klimafit – Klimawandel vor unserer Haustür und was kann ich tun?“ teilnehmen. Er findet in den Volkshochschulen in Elmshorn und Halstenbek statt.

Elmshorn/Halstenbek | Der Klimawandel ist ein globales Probl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.