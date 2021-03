Zeugen gesucht : Pinneberg: Kleinwagen kollidiert mit Baum – Fahrer flüchtet

Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Wagen auf einen Grünstreifen und kollidierte mit einem Holzpoller und einem Baum.

Pinneberg | Fahrerflucht in Pinneberg: Nach einem Unfall am Sonntagnachmittag (7. März) in der Straße An der Berufsschule hat der Fahrer eines roten Kleinwagen seine Fahrt einfach fortgesetzt. Der Unbekannte war laut Polizei gegen einen Baum gefahren – ohne, um sich um die Konsequenzen zu kümmern. Der Unfall passierte um 16.30 Uhr Nach derzeitigem Stand der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.