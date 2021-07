Freiwillige Feuerwehr Pinneberg : Kleines Klimagerät löst großen Einsatz aus

Die Feuerwehr Pinneberg musste am Sonnabend (10. Juli) ausrücken, weil Kühlmittel aus einem Klimagerät austrat. Das Gerät ist bei einer Demontage heruntergefallen.

Pinneberg | Am Sonnabend (10. Juli) rückte die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg zusammen mit dem Fachberater des ABC-Dienst/Löschzug Gefahrgut aus. In der Straße In de Simp im Ortsteil Waldenau ist es zu einem Kühlmittelaustritt gekommen, wie die Feuerwehr mitteilte. Gerät bei Demontage heruntergefallen Bei der Demontage des Gerätes ist dieses herunter...

