Konzert in der Little Opera : Ausnahmepianisten Laetitia Hahn spielt mit ihrem Bruder in Rellingen

Laetitia und Philip Hahn stehen in den Räumen der Little Opera am 21. August zusammen auf der Studiobühne. Sie geben gleich zwei Auftritte binnen weniger Stunden.

Rellingen | Mit vier Jahren kam sie in die Schule, mit zehn gab sie ihr Debüt als Solistin am Klavier und auch vor der Kamera hat sie für Dokumentationen schon gestanden: Die 17-jährige Laetitia Hahn ist ein Ausnahmetalent. Gemeinsam mit ihrem ebenso talentierten Bruder Philip Hahn kommt die international auftretende Pianistin am 21. August nach Rellingen, um zwe...

