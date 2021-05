Ende der Notbetreuung : Kitas im Kreis Pinneberg wechseln am 7. Mai in den Regelbetrieb

Von der Notbetreuung in den Regelbetrieb: In den Kitas dürfen ab Freitag wieder alle Kinder betreut werden.

Kreis Pinneberg | Diesen Sprung gab es bei der Betreuung in den Kindertagesstätten im Kreis Pinneberg während der Corona-Pandemie noch nie: Die Einrichtungen wechseln direkt von der Notbetreuung in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Allerdings gelten weiterhin spezielle Hygiene- und Kontaktregeln. Das hat der Kreis Pinneberg am Mittwochabend (5. Mai) auf Nachf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.