Kita-Ausbau in Tangstedt : Fördergelder sind erschöpft: Politik will mit Eltern Druck machen

Eine Anfrage des Bauausschussvorsitzenden Lars Kuhlmann hat das Ministerium in Kiel noch nicht beantwortet. Der Kommunalpolitiker ruft jetzt zu einer Elterninitiative auf.

Tangstedt | Es ist Zeit Druck zu machen. Denn der Baubeginn für die Erweiterung der evangelischen Markus-Kita in Tangstedt rückt erneut in die Ferne: Die Fördermittel des Kreises sind erschöpft, noch bevor es richtig losgehen kann. Weiterlesen: Fördergelder aufgebraucht – ist Tangstedts neue Kita in Gefahr? Das wolle in Tangstedt keiner einfach hinnehmen, s...

