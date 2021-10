Sie übernimmt die Jugendarbeit : Carolina Schlüter will mit Jugendlichen Kirche in Rellingen gestalten

Seit Anfang Oktober ist sie da: Carolina Schlüter übernimmt die Jugendarbeit und einen Teil der Konfirmandengruppen an der Rellinger Kirche.

Rellingen | Sie macht da weiter, wo Rellingens ehemaliger Diakon Andreas Scheerbarth im März nach 38 Jahren aufgehört hat: Carolina Schlüter aus Hamburg übernimmt an der Rellinger Kirche die Jugendarbeit und einen Teil der Konfirmanden-Gruppen. Am 10. Oktober wurde sie offiziell in ihr Amt eingeführt und der Gemeinde vorgestellt. Sie fasziniert vor allem, dass es...

