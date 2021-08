Nach Corona-Pause : Kindervormittage an Halstenbeks Erlöserkirche starten wieder

Aufgrund der Pandemie musste der Gottesdienst mit Singen und Basteln für Kinder lange ausfallen – jetzt soll er wieder wie gewohnt einmal monatlich stattfinden. Start ist am 14. August.

Halstenbek | Nach langer Pause startet am Sonnabend (14. August) wieder der Kindervormittag an der Erlöserkirche in Halstenbek: Ab sofort wird wieder einmal im Monat der Kindergottesdienst gefeiert. Das teilt Diakonin Anna-Lena Krijan mit. Kindergottesdienst zum Thema Segen Der Kindervormittag findet jeweils von 10 bis 12 Uhr am zweiten Sonnabend eines Monat...

