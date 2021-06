„Kindergrün“ in Hetlingen : Viertklässler feiern Grundschul-Abschied mit Treckertour durchs Dorf

Bei der traditionellen Verabschiedung der elf Mädchen und Jungen von der kleinen Grundschule waren auch Polizei, Feuerwehr und Oldtimer-Trecker involviert.

Hetlingen | „Kindergrün“ bedeutet in Hetlingen traditionell der Abschied der Viertklässler von der kleinen Grundschule. Mit großem Bahnhof wurden in diesem Jahr elf Schüler auf ihrer Treckertour quer durch das festlich geschmückte Dorf verabschiedet. Viele Bürger säumten am Sonnabend die Ränder der Straßen und applaudierten den Kindern zu. Begleitet wurden sie vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.