Kellerstraße/Hermann-Löns-Weg : Kein Gewerbegebiet: Rellingen gibt Vorkaufsrecht auf

Die Gemeinde Rellingen gibt ihr Vorkaufsrecht für eine Fläche im Bereich Kellerstraße/Hermann-Löns-Weg auf, da diese derzeit nicht als Gewerbegebiet entwickelt werden kann und soll.

Rellingen | Seit Monaten wird in Rellingen über die Nutzung der Fläche südlich Hermann-Löns-Weg und östlich Kellerstraße diskutiert. Klar ist: Ein Gewerbegebiet wird dort – anders als zunächst geplant – nicht entstehen. Daher hat die CDU in der Gemeindevertretung (30. September) den Antrag gestellt, das Vorkaufsrecht aufzuheben. „Die aktuelle Entwicklung in Krupu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.