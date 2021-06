Corona-Lockerungen im Sport : Karsten Tiedemann: Freiluft-Sport fast ohne Einschränkungen

Der Geschäftsführer des Kreissportverbandes Pinneberg freut sich über weitere Öffnungen, die seit Montag, 14. Juni, gelten – er findet aber auch einen Kritikpunkt.

Kreis Pinneberg | Freude ist angebracht, Dankbarkeit nicht – das ist die Sichtweise von Karsten Tiedemann zu den Lockerungen der Corona-Beschränkungen für den Sport, die am 11. Juni von der Landesregierung beschlossen worden und am gestrigen Montag in Kraft getreten waren. Angesichts der sinkenden Inzidenzzahlen sei „eine Wiedererlangung der Bürgerrechte eine Selbstver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.