Pinneberg : Kampfsportler Klemens Otto kämpft wieder für den guten Zweck

Sparring und Spenden haben beim Kampsportstudio Legacy in Pinneberg Tradition. Am Montag, 20. Dezember, ist es wieder soweit.

Pinneberg | Zum achten Mal steigt Kampfsport-Trainer Klemens Otto am Montag, 20. Dezember, für den guten Zweck in den Ring. Von 19 bis 21 Uhr kann jeder im Kampfsportstudio Legacy, Flensburger Straße 5d, zu ihm in den Ring steigen. 25 Euro sollen pro Runde gespendet werden, die zu 100 Prozent in ein gemeinnütziges lokales Projekt fließen. Nachdem im letzten Jah...

