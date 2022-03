Pinneberger Westring verstärkt Problem : Lärmschutz in Waldenau-Datum soll besser werden

Kai Vogel (SPD) sagt Waldenau-Datum Unterstützung gegen LSE-Lärm zu. Bei der Bebauung Waldenauer Weg gehen die Meinungen auseinander.

Pinneberg | Das Dauerrauschen von der LSE (Landesstraße Schenefeld-Elmshorn) ist am Sonnabend (19. März) auf der Grünfläche an der Schenefelder Landstraße in Waldenau-Datum bestens zu hören. Es ist ein Dauerrauschen des Verkehrs – dazwischen sind immer wieder Motorräder zu hören. Die Anwohner sind seit Jahren genervt, wollen einen besseren Lärmschutz. Sie haben...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.