Kabel für Beleuchtung gekappt : Vandalismus am Halstenbeker Weihnachtsbaum

Es ist bereits das zweite Mal, dass der diesjährige Baum auf dem Rathausplatz Ziel von Vandalismus geworden ist.

Halstenbek | Großer Ärger im Halstenbeker Rathaus: Wie die Verwaltung mitteilt, wurden die Kabel der Beleuchtung am Weihnachtsbaum auf dem Rathausvorplatz an der Gustavstraße in der Nacht von Freitag auf Sonnabend (17. auf 18. Dezember) von Unbekannten durchgeschnitten – bereits zum zweiten Mal seit der Aufstellung des Baums. Bürgermeister Claudius von Rüden sagt:...

