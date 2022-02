Stutthof-Prozess in Itzehoe : KZ-Sekretärin Irmgard F.: „Junger Mann, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit“

Am zwölften Verhandlungstag im Prozess gegen die Ex-KZ-Sekretärin schildert ein Staatsanwalt den Moment, als er der heute 96-Jährigen 2017 erklärte, dass sie nun angeklagt sei. Verständnis zeigte sie nicht.

Itzehoe/Quickborn | Eben noch sitzt Irmgard F. an diesem Februarmorgen 2017 auf dem Bett ihres Zimmers in einem Altenheim in Quickborn und sieht etwas im Fernsehen. Jetzt stehen zwei Polizeibeamte und ein Staatsanwalt vor ihr und machen ihr klar, dass sie wegen Beihilfe zum Mord in 11.000 Fällen angeklagt ist. Genau darum handelte es sich nach Auffassung der Anklage b...

